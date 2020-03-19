Монастырь в Екатеринбурге будет изготавливать противовирусный ладан
18:00 19.03.2020 Источник: Интерфакс
Ладан с усиленным противовирусным эффектом будет изготавливаться в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга.
"В нашей мастерской будет изготавливаться ладан с маслами лаванды, герани, базилика и лимона, потому что эфирные масла этих растений имеют наиболее мощный противовирусный эффект. На богослужениях будет совершаться каждение только с этим ладаном", - говорится в сообщении монастыря.
При этом отмечается, что прихожане болеют реже, поскольку ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.
Новый ладан можно будет использовать и дома.
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