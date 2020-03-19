Монастырь в Екатеринбурге будет изготавливать противовирусный ладан

18:00 Источник: Интерфакс

Ладан с усиленным противовирусным эффектом будет изготавливаться в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга.

"В нашей мастерской будет изготавливаться ладан с маслами лаванды, герани, базилика и лимона, потому что эфирные масла этих растений имеют наиболее мощный противовирусный эффект. На богослужениях будет совершаться каждение только с этим ладаном", - говорится в сообщении монастыря.

При этом отмечается, что прихожане болеют реже, поскольку ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.

Новый ладан можно будет использовать и дома.