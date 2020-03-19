РФ приняла решение о расширении черного списка в отношении представителей ЕС - Захарова
18:40 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия приняла решение расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, в качестве ответной меры на аналогичные действия со стороны Брюсселя. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, - сказала Захарова. - Это вопрос паритета".
Дипломат напомнила, что в январе были введены санкции против еще семи граждан РФ - представителей органов государственной власти и избирательной комиссии Крыма и Севастополя.
"Мы рассматриваем сохранение в силе и дальнейшее расширение подобных черных списков в качестве недружественного шага, который без всяких на то оснований ограничивает наших соотечественников в их законных правах, - добавила она. - Конечно, всегда будем действовать в ответ на них соразмерно".
НОВОСТИ
- 18:00 19.03.2020
- Монастырь в Екатеринбурге будет изготавливать противовирусный ладан
- 17:32 19.03.2020
- НАТО пересмотрело график своих учений из-за пандемии
- 17:12 19.03.2020
- Российские торговые сети несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса - Мантуров
- 17:06 19.03.2020
- Оперативный штаб: Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей
- 17:00 19.03.2020
- Власти всех российских регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности
- 16:32 19.03.2020
- Олег Соколов отказался от суда присяжных
- 16:12 19.03.2020
- Число инфицированных коронавирусом в России достигло почти 200 человек
- 16:00 19.03.2020
- Число "заминированных" за день в РФ самолетов выросло до шести - источник
- 15:32 19.03.2020
- В Ухане за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения
- 15:12 19.03.2020
- Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса - Минздрав РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать