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РФ приняла решение о расширении черного списка в отношении представителей ЕС - Захарова

18:40 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приняла решение расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, в качестве ответной меры на аналогичные действия со стороны Брюсселя. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, - сказала Захарова. - Это вопрос паритета".

Дипломат напомнила, что в январе были введены санкции против еще семи граждан РФ - представителей органов государственной власти и избирательной комиссии Крыма и Севастополя.

"Мы рассматриваем сохранение в силе и дальнейшее расширение подобных черных списков в качестве недружественного шага, который без всяких на то оснований ограничивает наших соотечественников в их законных правах, - добавила она. - Конечно, всегда будем действовать в ответ на них соразмерно".

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