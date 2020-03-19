COVID-19: китайские врачи дали советы по наблюдению за выздоровевшими

19:20 Источник: НГ-Online

После излечения от COVID-19 необходимо в течение двух недель придерживаться режима самоизоляции, в течение месяца находиться под наблюдением врача и полгода самостоятельно следить за своим состоянием. Об этом говорится в рекомендациях китайских врачей – «Справочнике по профилактике и лечению COVID-19», выпущенном Первой клинической больницей при Медицинском факультете университета Чжэцзян.

Согласно китайским стандартам выписки, пациентов можно отпускать домой, если температура тела остается нормальной не менее трех дней, респираторные симптомы значительно улучшаются, нуклеиновая кислота отрицательно тестируется на возбудителя респираторного тракта два раза подряд с интервалом более 24 часов, визуализация легких показывает очевидное улучшение состояния при поражениях. Кроме того, должны отсутствовать сопутствующие заболевания или осложнения, требующие госпитализации.

Противовирусные препараты, как отмечают медики, после выписки уже, как правило, не нужны. Применять их можно у пациентов с множественными поражениями легких в первые три дня после получения отрицательного результата теста. При этом может быть применено лечение симптомов, если у пациентов легкий кашель, плохой аппетит, налет на языке и т.д.

Важно, что пациенты должны оставаться в домашней изоляции – отдельной жилой зоне с частым проветриванием и дезинфекцией – в течение двух недель после выписки. В справочнике им рекомендуется избегать контакта с маленькими детьми, пожилыми людьми и людьми с ослабленным иммунитетом в домашних условиях. Пациентам и членам их семей советуют носить маски и как можно чаще мыть руки. Температуру тела необходимо измерять два раза в день (утром и вечером) и внимательно следить за любыми изменениями состояния.

Для наблюдения каждого выписанного пациента должен быть назначен специализированный врач, говорится в справочнике. Первое наблюдение проводится в течение 48 часов после выписки. Амбулаторное наблюдение проводится через 1 неделю, 2 недели и 1 месяц после выписки. Обследования включают работу печени и почек, анализ крови, тест образцов мокроты и кала на основе амплификации нуклеиновых кислот, а также анализ функции легких или компьютерную томографию легких, которые должны быть проверены в соответствии с состоянием пациента. Через 3 и 6 месяцев после выписки производятся контрольные телефонные звонки для проверки состояния.

Даже при строгих стандартах выписки встречаются случаи, когда пациенты снова имели положительный результат, предупреждают медики. В основном это связано с ошибками забора образцов и ложнотрицательными результатами анализов. Для таких пациентов все начинается по-новой: изоляция и продолжение противовирусного лечения, которое доказало свою эффективность во время предыдущей госпитализации.

Владимир Разуваев

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