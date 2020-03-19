Китайские врачи рассказали, как правильно одеваться для контакта с больными коронавирусом

19:40 Источник: НГ-Online

Иллюстрация из справочника

Китайские врачи опубликовали рекомендации по поводу того, как нужно правильно надевать и снимать спецодежду для общения с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом. Для того, чтобы одеться, специалисту нужно помыть руки всего один раз, а при раздевании – не менее пяти. Такие советы содержатся в справочнике по профилактике и лечению COVID-19, составленном в Первой клинической больнице Медицинского факультета университета Чжэцзян на основании клинических данных и опыта врачей, работавших в центре эпидеции.

Для того, чтобы быть готовым к общению с пациентом, специалисту рекомендуется сначала надеть специальную рабочую одежду и обувь, после чего вымыть руки. Затем следует надеть одноразовую медицинскую шапку, одноразовую медицинскую маску, нижние одноразовые нитриловые или латексные перчатки, затем защитные очки и защитную одежду, одноразовую защитную накидку. После этого - защитный щиток для лица или автономный респиратор для подачи очищенного воздуха, если это требуется в специальных рабочих зонах, а потом надеть верхние одноразовые перчатки.

Еще более сложной оказывается процедура снятия персонального защитного оборудования. Специалисту рекомендуется вымыть руки и удалить видимые телесные жидкости или пятна крови на наружных поверхностях обеих руки. После этого нужно вымыть руки, заменить верхние перчатки новыми, затем снять автономный респиратор для подачи очищенного воздуха или самовсасывающую полнолицевую маску фильтрующего типа или маску и опять вымыть руки. Потом снять одноразовую накидку и верхние перчатки и вымыть руки и надеть верхние перчатки. Потом следует перейти в помещение для раздевания №1, где нужно вымыть руки и снять защитную одежду, а также верхние перчатки, при этом перчатки и защитную одежду следует вывернуть наизнанку и свернуть. После этого необходимо вымыть руки. Потом нужно зайти в другое помещение для раздевания № 2, где вымыть руки и снять защитные очки, опять вымыть руки и снять защитную маску. После этого также надо вымыть руки и снять защитную шапку. Затем вымыть руки и снять нижние одноразовые латексные перчатки. Еще раз вымыв руки нужно выйти из помещения для раздевания, а затем снова вымыть руки, принять душ, надеть чистую одежду.

Справочник был создан Фондом Джека Ма и Фондом Alibaba при поддержке специалистов Первой клинической больницы при Медицинском факультете университета Чжэцзян после опроса группы медицинских экспертов, которые вернулись из центров борьбы с пандемией. Справочник предлагает советы и рекомендации по борьбе с пандемией для медработников по всему миру, которые намерены бороться с заболеванием.

Татьяна Астафьева

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