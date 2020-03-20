Жители Польши призвали "забрать" себе Калининградскую область

09:20 Источник: Газета.Ru

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса. Читатели газеты, в свою очередь, сочли закрытие Россией границ поводом для присоединения Калининградской области. В публикации сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы.

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе. «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — считает один из читателей статьи.

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши. Газета.Ru