Жители Польши призвали "забрать" себе Калининградскую область
09:20 20.03.2020 Источник: Газета.Ru
Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса. Читатели газеты, в свою очередь, сочли закрытие Россией границ поводом для присоединения Калининградской области. В публикации сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы.
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе. «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — считает один из читателей статьи.
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши. Газета.Ru
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