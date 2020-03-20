Италия обогнала Китай по числу жертв коронавируса

09:32 Источник: Русская служба Би-би-си

В Италии от коронавируса умерло больше человек, чем в Китае или любой другой стране. Общее количество жертв в Италии возросло за день на 427 и достигло 3405.

В Китае, где впервые появился этот вирус, по официальным данным, умерло 3245 человек, хотя у экспертов остаются некоторые сомнения по поводу достоверности китайских данных.

Тем временем европейские страны рассматривают возможность продления карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса. Русская служба Би-би-си