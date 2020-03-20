0
0
59
НОВОСТИ

В России начали испытания на животных вакцины от коронавируса

10:00 20.03.2020 Источник: Lenta.ru

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наиболее сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Ученые приступили к исследованию иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Исследователи определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. В том числе будут определены состав, доза и способ введения будущей вакцины.

Ученые предполагают, что внедрение вакцины будет возможно уже в последнем квартале 2020 года.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 19.03.2020
НАТО пересмотрело график своих учений из-за пандемии
0
125
07:10 18.03.2020
Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
0
223
07:36 17.03.2020
Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
0
249
18:23 16.03.2020
Переброска американских войск в Европу остановлена
0
305
13:00 15.03.2020
Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
0
324
11:30 14.03.2020
Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
0
339
22:40 12.03.2020
Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
0
405
22:05 12.03.2020
Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
0
388
20:30 12.03.2020
Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
0
395
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
431

Возврат к списку