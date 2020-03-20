В России начали испытания на животных вакцины от коронавируса
10:00 20.03.2020 Источник: Lenta.ru
Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
В заявлении сказано, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наиболее сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.
Ученые приступили к исследованию иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Исследователи определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. В том числе будут определены состав, доза и способ введения будущей вакцины.
Ученые предполагают, что внедрение вакцины будет возможно уже в последнем квартале 2020 года. Lenta.Ru
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