США могут ввести санкции против РФ из-за цен на нефть
10:05 20.03.2020 Источник: Коммерсант.ru
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России. На этот раз поводом для такой меры может послужить выход России из сделки с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть.
Кроме того, по данным газеты, Дональд Трамп намерен использовать дипломатические каналы, чтобы оказать давление и на Саудовскую Аравию, которая объявила о наращивании производства нефти сразу после развала сделки ОПЕК с Россией. Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. Коммерсантъ
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