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НОВОСТИ

Племянник Путина собирается создать собственную политическую партию

10:20 20.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, двоюродный племянник президента предприниматель Роман Путин намеревается создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела». По словам Романа Путина, с февраля этого года движение собрало 16 тыс. сторонников в 45 регионах. Основной целью партии является прохождение в Госдуму.

Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает.

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