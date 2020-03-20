Июньский саммит G7 пройдет в формате видеоконференции - Reuters

10:32 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, передает Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Вместо этого, по данным агентства, Трамп проведет встречу в формате видеоконференции.