Цена нефти Brent на торгах в Лондоне превысила отметку в $30 за баррель

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6%, достигнув отметки в 30,2 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне

Цена на нефть марки WTI составляет 27,3 доллара за баррель (+5,2%).