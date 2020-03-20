Цена нефти Brent на торгах в Лондоне превысила отметку в $30 за баррель
11:00 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6%, достигнув отметки в 30,2 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне
Цена на нефть марки WTI составляет 27,3 доллара за баррель (+5,2%).
Новости
- 11:32 20.03.2020
- Новейший японский эсминец включен в систему ПРО США - СМИ
- 11:25 20.03.2020
- Телеканал "Победа" начал вещание по всей Европе
- 11:20 20.03.2020
- Взимание платы с грузовиков системой "Платон" может быть приостановлено из-за коронавируса
- 11:05 20.03.2020
- Число жертв коронавируса в мире превысило 9,8 тыс. человек
- 10:32 20.03.2020
- Июньский саммит G7 пройдет в формате видеоконференции - Reuters
- 10:20 20.03.2020
- Племянник Путина собирается создать собственную политическую партию
- 10:05 20.03.2020
- США могут ввести санкции против РФ из-за цен на нефть
- 10:00 20.03.2020
- В России начали испытания на животных вакцины от коронавируса
- 09:32 20.03.2020
- Италия обогнала Китай по числу жертв коронавируса
- 09:20 20.03.2020
- Жители Польши призвали "забрать" себе Калининградскую область
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать