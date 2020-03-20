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НОВОСТИ

Число жертв коронавируса в мире превысило 9,8 тыс. человек

11:05 20.03.2020 Источник: Интерфакс

По состоянию на 8:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 233 тысячи 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 8:00 четверга сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 1 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

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