Число жертв коронавируса в мире превысило 9,8 тыс. человек
11:05 20.03.2020 Источник: Интерфакс
По состоянию на 8:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 233 тысячи 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
За истекшие с 8:00 четверга сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 1 тыс.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
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