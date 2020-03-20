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Взимание платы с грузовиков системой "Платон" может быть приостановлено из-за коронавируса

11:20 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система взимания платы с грузовиков "Платон" может быть временно отменена на фоне распространения в России коронавируса, сообщил ТАСС источник на рынке.

"Временная отмена "Платона" заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. Сейчас эта мера, насколько я знаю, поддержана и должна быть реализована", - сообщил собеседник агентства.

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