Взимание платы с грузовиков системой "Платон" может быть приостановлено из-за коронавируса

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система взимания платы с грузовиков "Платон" может быть временно отменена на фоне распространения в России коронавируса, сообщил ТАСС источник на рынке.

"Временная отмена "Платона" заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. Сейчас эта мера, насколько я знаю, поддержана и должна быть реализована", - сообщил собеседник агентства.