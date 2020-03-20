Телеканал "Победа" начал вещание по всей Европе
11:25 20.03.2020 Источник: НГ-Online
Российский телеканал "Победа", который входит в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, начал вещание на территории европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба компании "Первый канал. Всемирная сеть".
"Победа над фашизмом объединяет всех нас. Не имеет значения, в какую именно дату в каком из государств отмечается День Победы, 8 мая или 9-го... Важно, чтобы контент о Победе в Великой Отечественной войне был доступен для всех наших соотечественников, живущих как в России и на территории бывшего СССР, так и в других европейских странах», – сказал генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов.
Телеканал, запущенный в мае 2019 года, в круглосуточном режиме показывает новые российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах. В эфире - свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк", а также находки и открытия поисковых отрядов.
Сигнал канала в HD-качестве доступен на спутнике Eutelsat HotBird в свободном режиме. Причем, доступен он не только в Европе, но и в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Вера Цветкова
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