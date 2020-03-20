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НОВОСТИ

Республиканцы предложили поддержать экономику США на $1,2 трлн

12:05 20.03.2020 Источник: Интерфакс

Сенаторы-республиканцы обнародовали законопроект о мерах поддержки экономики, который предусматривает предоставление бизнесу кредитов на несколько сот миллиардов долларов, снижение налогов и выплаты гражданам по $1200.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел внес законопроект в Конгресс после переговоров с Белым домом. Законопроект, который предусматривает помощь экономике примерно на $1,2 трлн, может не найти полной поддержки у демократов, которые предлагают собственные меры.

Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет меньше, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.

Планируется предоставить гарантии на $300 млрд предприятиям малого бизнеса, еще более $200 млрд - для кредитования компаний из отраслей, наиболее серьезно страдающих в результате кризиса, в том числе авиакомпаний.

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