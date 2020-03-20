Республиканцы предложили поддержать экономику США на $1,2 трлн
12:05 20.03.2020 Источник: Интерфакс
Сенаторы-республиканцы обнародовали законопроект о мерах поддержки экономики, который предусматривает предоставление бизнесу кредитов на несколько сот миллиардов долларов, снижение налогов и выплаты гражданам по $1200.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел внес законопроект в Конгресс после переговоров с Белым домом. Законопроект, который предусматривает помощь экономике примерно на $1,2 трлн, может не найти полной поддержки у демократов, которые предлагают собственные меры.
Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет меньше, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.
Планируется предоставить гарантии на $300 млрд предприятиям малого бизнеса, еще более $200 млрд - для кредитования компаний из отраслей, наиболее серьезно страдающих в результате кризиса, в том числе авиакомпаний.
НОВОСТИ
- 13:20 20.03.2020
- Порядка 13% российских компаний сообщили о введенном для работников карантине
- 13:05 20.03.2020
- Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом
- 13:00 20.03.2020
- Весенний призыв в ВС не будет переноситься из-за коронавируса и начнется 1 апреля - Шойгу
- 12:48 20.03.2020
- Владельцам торговых центров в Подмосковье рекомендовано приостановить работу кинозалов
- 12:32 20.03.2020
- НАСА приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну из-за коронавируса
- 12:20 20.03.2020
- Две трети родителей в РФ планируют перевести своих детей на дистанционное обучение - опрос
- 12:03 20.03.2020
- Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в условия коронавирусом
- 12:00 20.03.2020
- Минфин РФ не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 г. - Силуанов
- 11:32 20.03.2020
- Новейший японский эсминец включен в систему ПРО США - СМИ
- 11:25 20.03.2020
- Телеканал "Победа" начал вещание по всей Европе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать