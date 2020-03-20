Две трети родителей в РФ планируют перевести своих детей на дистанционное обучение - опрос
12:20 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 64% опрошенных родителей в России планируют обучать своих детей дистанционно в целях профилактики распространения нового коронавируса. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по трудоустройству Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.
"Дети 64% россиян будут обучаться удаленно", - говорится в материале. Отмечается, что женщины чаще говорят о том, что планируют перевести детей на дистанционное обучение: 68% против 62% среди мужчин. При этом 69% родителей старше 45 лет делились планами онлайн-обучения чаще родителей моложе 34 лет (57%). Больше всего родителей, которые говорят об удаленном обучении детей, среди москвичей - 75%.
Опрос проведен 17 и 18 марта 2020 года среди 1600 родителей учащихся школ 304 населенных пунктов из всех регионов страны.
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