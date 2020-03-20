НАСА приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну из-за коронавируса
12:32 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) приняло решение приостановить работу над ракетой- носителем SLS (Space Launch System) и кораблем Orion в Космическом центре им. Джона Стенниса в штате Миссисипи и центре сборки "Мишуд" в штате Луизиана из- за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении директора космического ведомства Джеймса Брайденстайна.
"Руководство НАСА нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. Для этого с пятницы, 20 марта, мы вводим в сборочном центре "Мишуд" и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности (закрытие объектов и перевод работников на удаленную работу - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.
В обоих центрах велись работы по созданию ракеты- носителя и корабля для американской лунной программы. "НАСА временно приостановит производство и испытания оборудования Space Launch System и Orion", - сообщил Брайденстайн. "Эти меры были приняли для того, чтобы замедлить передачу [вируса] <...> и защитить наши сообщества", - добавил он.
Космическое ведомство отмечает, что причиной послужило то, что у одного из сотрудников Космического центра им. Джона Стенниса было выявлено заражение коронавирусом, при этом в районе расположения обоих объектов также растет число заболевших, хотя среди работников центра "Мишуд" подтвержденных случаев заражения пока не было.
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