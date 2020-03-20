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НОВОСТИ

Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в условия коронавирусом

12:03 20.03.2020

Сбербанк запустил специальную горячую линию для корпоративных клиентов по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19. Пообщаться с операторами можно по номеру 8 (800) 200-34-40 ежедневно с 00:00 до 20:00.

«В это непростое время для нас крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им адаптироваться к работе в новых условиях,  отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.  -Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях, например, это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций».
По словам Попова, Сбербанк оперативно реагирует на каждое изменение ситуации с коронавирусом. «Наша задача — поддерживать высокий уровень сервиса в любых обстоятельствах. Большинство наших услуг и сервисов представлены удаленно в Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме», - заявил заместитель председателя правления Сбербанка.
Кроме того, продолжает свою работу Центр корпоративных решений (ЦКР), специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберМобайл на территории России); +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).

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