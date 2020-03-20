Владельцам торговых центров в Подмосковье рекомендовано приостановить работу кинозалов

12:48

В Московской области вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

В частности, собственникам торговых центров и комплексов в период повышенной готовности из-за коронавируса рекомендовано приостановить работу кинотеатров. Сокращается количество проверок бизнеса, кроме случаев, угрожающих жизни людей. Колледжи и вузы с 21 марта закрываются для очного посещения, а студентов переводят на дистанционное обучение.

Георгий Соловьев