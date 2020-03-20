Весенний призыв в ВС не будет переноситься из-за коронавируса и начнется 1 апреля - Шойгу
13:00 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - сказал Шойгу.
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