Весенний призыв в ВС не будет переноситься из-за коронавируса и начнется 1 апреля - Шойгу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - сказал Шойгу.