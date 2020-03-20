Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом
13:05 20.03.2020 Источник: Интерфакс
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР официальном сайте.
Из них в Пекине выявлено шесть заболевших, Шанхае - восемь, Тяньцзине - один, провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе - по одному. Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.
При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.
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