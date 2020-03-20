Порядка 13% российских компаний сообщили о введенном для работников карантине

13:20 Источник: РБК

Около 13% российских компаний последовали призыву властей принять меры для предотвращения распространения коронавируса в России и отправили хотя бы часть своих сотрудников на карантин. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру» среди своих пользователей и зарегистрированных работодателей. В исследовании (проведено по просьбе РБК), приняли участие более 4 тыс. жителей России и 1,5 тыс. работодателей из всех регионов страны.