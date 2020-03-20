Призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части
13:32 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части в ходе весенней призывной кампании. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель", - сказал Шойгу.
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