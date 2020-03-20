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Песков не считает катастрофой для России цену на нефть в $25 за баррель

14:12 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent в 25 долларов за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться", - сказал Песков, комментируя слова вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, назвавшего 25 долларов за баррель Brent катастрофической для России ценой.

Однако у РФ, напомнил пресс-секретарь главы государства, есть достаточный запас прочности. "Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, "бывали времена, когда цена была еще ниже".

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