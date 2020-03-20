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НОВОСТИ

Вьетнам приостанавливает политику безвизового въезда для граждан РФ, Белоруссии и Японии

15:00 20.03.2020 Источник: Интерфакс

Правительство Вьетнама приняло решение временно приостановить режим безвизового въезда для граждан России, Белоруссии и Японии в попытке сдержать распространения нового типа коронавируса, сообщает МИД страны.

"Граждане вышеупомянутых стран, имеющие обычные паспорта, по-прежнему смогут посещать Вьетнам при условии, что они получили надлежащие визы до своего прибытия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Решение вступает в силу в полдень 21 марта.

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