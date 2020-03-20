В Москве проведут дистанционные туры Всероссийской олимпиады школьников
14:05 20.03.2020
В Москве в дистанционной форме пройдет пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года. Расписание объявят уже 30 марта, а туры по плану пройдут с 15 апреля по 30 мая.
«Это уникальная возможность для ребят попробовать себя в различных предметах, не ломая расписания. Это можно будет делать гибко, из дома и, конечно, посмотреть задачи прошлых лет. А в случае успеха, я абсолютно, уверен, что Министерство просвещения поддержит такую инициативу, и мы сможем зачесть участие в этих турах в качестве официальных. И в муниципальном этапе в октябре-декабре, хорошо подготовившись летом, смогут принять участие наши ребята», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Начать подготовку можно уже сейчас. В интернете доступны задания прошлых лет, решения и курсы по подготовке к олимпиадам. Также доступны учебные материалы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Для этого работают сайты edu.olimpiada.ru, vos.olimpiada.ru edu.sirius.online.
Московская система образования активно использует электронные технологии для привлечения школьников к олимпиадному движению. Столичные ребята в электронной форме уже приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику», в школьном этапе по ряду предметов во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) 2019/2020 учебного года и практически по всем предметам в отборочных турах Московской олимпиады школьников.
«Мы уже много лет исповедуем принцип «каждый ребенок талантлив». И мы на практике доказали, что этот принцип верен и работает. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников есть уже практически во всех школах города, а победители и призеры [заключительного этапа] есть в большинстве школ города. Сейчас мы видим, что еще выросло количество ребят, которые проходят в заключительный этап. Это массовая история, и ни одна московская школа не может сказать: «У нас нет талантливых детей», – отметил Иван Ященко.
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