Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии

14:25

Компании экосистемы Сбербанка запускают акции и новые сервисы, которые помогут россиянам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии коронавируса.

«Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей, - отмечает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. Основной способ борьбы с распространением вируса — ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. Экосистема Сбербанка поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, позволит получить доступ к товарам и услугам не выходя из дома, а также подарит позитивные эмоции, которые так необходимы для укрепления иммунитета».

Ранее Сбербанк выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией — любой россиянин сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. Сейчас время этот сервис уже организован телемедицинским сервисом DocDoc — дочерней компанией Сбербанка в тестовом режиме для сотрудников Группы Сбербанк и членов их семей, в совокупности речь идет примерно о миллионе граждан России. Со следующей недели этот сервис будет доступен любому жителю страны совершенно бесплатно. Все расходы берет на себя Сбербанк.

Кроме того, четыре компании — «СберМаркет», Delivery Club, «Ситимобил» и Okko — запустили свои промоакции по единому промокоду 03042020 сроком на 30 дней. «СберМаркет» запустил сервис бесконтактной доставки. При оформлении заказа можно выбрать опцию «Доставка до двери». Курьер оставит пакеты с продуктами у двери, позвонит и сообщит об этом. Оплата заказа пройдет картой онлайн в приложении или на сайте сервиса. При заказе на сумму от 5000 рублей по единому промокоду доставка бесплатна. Delivery Club также предлагает бесконтактную доставку. Предоставляется скидка 30% на первый заказ по единому промокоду. «Ситимобил» предоставляет по единому промокоду скидку 20% на первые пять поездок. Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет по единому промокоду 30 дней подписки на пакет «Оптимум» за 1 рубль. Пакет включает в себя 25 000 зарубежных и отечественных фильмов, сериалов, а также раздел «Наука и образование», включая коллекции лекций ТЕД, National Geographic и лучших концертов классической музыки.

Кроме того, Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запускают проект «Искусство онлайн», который вновь откроет театры, музеи и концертные залы для публики в период карантина. На одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Контент будет доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

А маркетплейс «Беру!» запускает опцию доставки заказа до двери на своей платформе. Курьер сможет оставить предоплаченный заказ у двери клиента.

Также Сбербанк, помимо раздела «Наука и образование» на Оkko, впервые предоставит открытый и бесплатный доступ к большей части содержания Виртуальной школы Сбербанка. Доступ предполагается открыть с 23 марта.