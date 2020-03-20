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НОВОСТИ

В Дагестане умер от побоев раввин

14:32 20.03.2020

Председатель Еврейской общины города, раввин синагоги Изгиягу Пашаев скончался в больнице Буйнакска после того, как был избит местным жителем.

По данным «Молодежки», инцидент произошел в Буйнакске 13 марта. 34-летний местный житель нанес Пашаеву множественные удары кулаками и ногами по голове. Раввин был доставлен в городскую больницу. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени и закрытую черепно-мозговую травму. В среду Пашаев скончался в реанимационном отделении больницы.

Избивший его местный житель был задержан и заключен под стражу. Произошедшее он объяснил бытовым конфликтом. Уголовное дело в отношении него изначально было возбуждено по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. В связи со смертью потерпевшего оно будет переквалифицировано.

По словам соседей раввина, он приютил в своем доме женщину, которой негде было жить, а мужчина, избивший Пашаева, приходится ей братом.  md-gazeta.ru

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