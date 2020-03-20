Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для малого и среднего бизнеса
15:15 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.
"Росимуществу по договорам аренды, заключенным в соответствии с постановлением правительства РФ от 21 августа 2010 года №645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", обеспечить: <...> в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон", - говорится в тексте распоряжения.
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