0
0
144
НОВОСТИ

Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для малого и среднего бизнеса

15:15 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.

"Росимуществу по договорам аренды, заключенным в соответствии с постановлением правительства РФ от 21 августа 2010 года №645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", обеспечить: <...> в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон", - говорится в тексте распоряжения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 20.03.2020
Рейтинг самых счастливых стран мира вновь возглавила Финляндия
0
40
16:00 20.03.2020
Регионам разрешили проводить досрочное голосование по Конституции за неделю до 22 апреля
0
43
15:32 20.03.2020
Отток капитала из РФ за неделю стал рекордным
0
144
15:00 20.03.2020
Вьетнам приостанавливает политику безвизового въезда для граждан РФ, Белоруссии и Японии
0
162
14:32 20.03.2020
В Дагестане умер от побоев раввин
0
233
14:25 20.03.2020
Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии
0
233
14:12 20.03.2020
Песков не считает катастрофой для России цену на нефть в $25 за баррель
0
204
14:05 20.03.2020
В Москве проведут дистанционные туры Всероссийской олимпиады школьников
0
214
14:00 20.03.2020
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%
0
242
13:32 20.03.2020
Призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части
0
241

Возврат к списку