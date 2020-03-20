Отток капитала из РФ за неделю стал рекордным

15:32 Источник: Эхо Москвы

Отток капитала из России за неделю стал рекордным за все время наблюдений.

Инвесторы вывели из российских активов почти полтора миллиарда долларов, — сообщает Прайм. За последние дни рубль потерял примерно 8% стоимости по отношению к доллару и евро из-за резкого падения цен на нефть.

Кстати, сегодня отмечается противоположная тенденция. Цена марки нефти марки Brent в Лондоне поднялась на 6%. На этом фоне на бирже в Москве снизилась стоимость доллара и евро. Эхо Москвы