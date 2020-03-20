Отток капитала из РФ за неделю стал рекордным
15:32 20.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Отток капитала из России за неделю стал рекордным за все время наблюдений.
Инвесторы вывели из российских активов почти полтора миллиарда долларов, — сообщает Прайм. За последние дни рубль потерял примерно 8% стоимости по отношению к доллару и евро из-за резкого падения цен на нефть.
Кстати, сегодня отмечается противоположная тенденция. Цена марки нефти марки Brent в Лондоне поднялась на 6%. На этом фоне на бирже в Москве снизилась стоимость доллара и евро. Эхо Москвы
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