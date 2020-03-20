Регионам разрешили проводить досрочное голосование по Конституции за неделю до 22 апреля

16:00 Источник: Интерфакс

Центризбирком РФ, принимая порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование.

"Исходя из необходимости максимально применить все профилактические меры (в связи с коронавирусом - ИФ) мы предусматриваем расширение возможности досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования, с трех до семи дней", - сказала на заседании в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова.

Региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования. "Это мы отдаем на ваше решение - по решению избирательной комиссии субъекта РФ исходя из той ситуации, которая у вас будет складываться", - заявила глава ЦИК. "Это позволит исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан, что в свою очередь направлено на предотвращение распространения инфекции", - подчеркнула Памфилова.

Согласно постановлению ЦИК, досрочно имеют право проголосовать те граждане, которые в день голосования не смогут по уважительной причине посетить участок (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья). Им должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой избирательной комиссии с 19 по 21 апреля 2020 года. "В исключительных случаях по решению регионального избиркома с предварительным уведомлением ЦИК России такое голосование может быть организовано с 15 по 21 апреля", - говорится в постановлении.

Участки, образованные на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, разрешено организовывать с 1 апреля.