Регионам разрешили проводить досрочное голосование по Конституции за неделю до 22 апреля
16:00 20.03.2020 Источник: Интерфакс
Центризбирком РФ, принимая порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование.
"Исходя из необходимости максимально применить все профилактические меры (в связи с коронавирусом - ИФ) мы предусматриваем расширение возможности досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования, с трех до семи дней", - сказала на заседании в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова.
Региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования. "Это мы отдаем на ваше решение - по решению избирательной комиссии субъекта РФ исходя из той ситуации, которая у вас будет складываться", - заявила глава ЦИК. "Это позволит исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан, что в свою очередь направлено на предотвращение распространения инфекции", - подчеркнула Памфилова.
Согласно постановлению ЦИК, досрочно имеют право проголосовать те граждане, которые в день голосования не смогут по уважительной причине посетить участок (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья). Им должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой избирательной комиссии с 19 по 21 апреля 2020 года. "В исключительных случаях по решению регионального избиркома с предварительным уведомлением ЦИК России такое голосование может быть организовано с 15 по 21 апреля", - говорится в постановлении.
Участки, образованные на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, разрешено организовывать с 1 апреля.
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