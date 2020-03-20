Рейтинг самых счастливых стран мира вновь возглавила Финляндия
16:12 20.03.2020 Источник: Интерфакс
Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Сегодня опубликован ежегодный доклад ООН World Happiness Report.
В нём оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.
В десятку самых счастливых государств также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды и Швеция. США находятся на 18-м месте, Германия — на 17-м.
Россия в этом году потеряла 5 пунктов и заняла 73-ю позицию. В прошлом году страна была на 68-й строчке рейтинга, отмечает РИА Новости.
Самыми несчастливыми, по версии ООН, стали Афганистан, Южный Судан, Зимбабве и ЦАР. Говорит Москва
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