Рейтинг самых счастливых стран мира вновь возглавила Финляндия

16:12 Источник: Интерфакс

Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Сегодня опубликован ежегодный доклад ООН World Happiness Report.

В нём оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

В десятку самых счастливых государств также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды и Швеция. США находятся на 18-м месте, Германия — на 17-м.

Россия в этом году потеряла 5 пунктов и заняла 73-ю позицию. В прошлом году страна была на 68-й строчке рейтинга, отмечает РИА Новости.

Самыми несчастливыми, по версии ООН, стали Афганистан, Южный Судан, Зимбабве и ЦАР. Говорит Москва