Экономический спрос в РФ не должен поддерживаться ростом потребкредитования - Набиуллина

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический спрос на товары в РФ не должен поддерживаться ростом потребительского кредитования. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Нам нужно посмотреть на ситуацию, пока данных еще мало оперативных, что будет происходить с потребительским кредитованием. Хотела бы отметить, что мы не считаем правильным, чтобы экономический рост или спрос поддерживался ценой того, что люди уже с большими долгами брали все больше и больше кредитов, не понимая как их обслуживать. Мы для этого вводили коэффициент долговой нагрузки", - сказала она.