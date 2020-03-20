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Экономический спрос в РФ не должен поддерживаться ростом потребкредитования - Набиуллина

16:32 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический спрос на товары в РФ не должен поддерживаться ростом потребительского кредитования. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Нам нужно посмотреть на ситуацию, пока данных еще мало оперативных, что будет происходить с потребительским кредитованием. Хотела бы отметить, что мы не считаем правильным, чтобы экономический рост или спрос поддерживался ценой того, что люди уже с большими долгами брали все больше и больше кредитов, не понимая как их обслуживать. Мы для этого вводили коэффициент долговой нагрузки", - сказала она.

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