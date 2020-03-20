Врач на Ставрополье, которая находится в реанимации с подозрением на коронавирус, контактировала с сотней человек
17:12 20.03.2020 Источник: Интерфакс
Ставропольский врач, у которой по результатам экспресс-тестов подозревают наличие новой коронавирусной инфекции, контактировала примерно с сотней человек, сообщила замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
"Пациентка контактировала не более, чем со ста (людьми - ИФ). Она находится в состоянии средней степени тяжести, она в течение суток уже даже не пользуется кислородной поддержкой. Говорить о поправке рано, но она находится под наблюдением, состояние не утяжеляется", - сказала Дроздецкая журналистам в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, была ли врач за границей, Дроздецкая пояснила, что та вернулась из Мадрида. Изначально у нее не было никаких симптомов и как только они появились, женщину госпитализировали. Все, кто с ней мог контактировать, находятся на карантине в самоизоляции.
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