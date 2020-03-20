Медикам и инфицированным covid-19 Ватикан отпускает грехи

17:00 Источник: Газета.Ru

Один из трех трибуналов Ватикана — апостольская пенитенциария — издала особый декрет о предоставлении специальных индульгенций заразившимся коронавирусом и медработникам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ватиканская пресс-служба.

«Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», — сказано в декрете.

В документе также упоминается о том, что Папа Римский Франциск призывает молиться за всех людей, заразившихся COVID-19.

В бюллетене говорится, что получить индульгенцию также могут получит католики, участвовавшие в таинствах покаяния и евхаристии, которые усердно молятся за прекращение и облегчение участи заболевших и их спасение. Газета.Ru