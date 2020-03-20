Медикам и инфицированным covid-19 Ватикан отпускает грехи
17:00 20.03.2020 Источник: Газета.Ru
Один из трех трибуналов Ватикана — апостольская пенитенциария — издала особый декрет о предоставлении специальных индульгенций заразившимся коронавирусом и медработникам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ватиканская пресс-служба.
«Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», — сказано в декрете.
В документе также упоминается о том, что Папа Римский Франциск призывает молиться за всех людей, заразившихся COVID-19.
В бюллетене говорится, что получить индульгенцию также могут получит католики, участвовавшие в таинствах покаяния и евхаристии, которые усердно молятся за прекращение и облегчение участи заболевших и их спасение. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 17:40 20.03.2020
- Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет
- 17:12 20.03.2020
- Врач на Ставрополье, которая находится в реанимации с подозрением на коронавирус, контактировала с сотней человек
- 16:32 20.03.2020
- Экономический спрос в РФ не должен поддерживаться ростом потребкредитования - Набиуллина
- 16:12 20.03.2020
- Рейтинг самых счастливых стран мира вновь возглавила Финляндия
- 16:00 20.03.2020
- Регионам разрешили проводить досрочное голосование по Конституции за неделю до 22 апреля
- 15:32 20.03.2020
- Отток капитала из РФ за неделю стал рекордным
- 15:15 20.03.2020
- Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для малого и среднего бизнеса
- 15:00 20.03.2020
- Вьетнам приостанавливает политику безвизового въезда для граждан РФ, Белоруссии и Японии
- 14:32 20.03.2020
- В Дагестане умер от побоев раввин
- 14:25 20.03.2020
- Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать