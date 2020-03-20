Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет
17:40 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
"Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. <…> Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации", - говорится в указе.
Согласно документу, "размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты".
При этом предусмотрено софинансирование из федерального бюджета расходов регионов на эти выплаты. Кабмину поручено до 1 апреля 2020 года утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячных выплат, а также правил выделения софинансирования субъектам РФ на эти цели. "До 30 ноября 2020 года провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ", - говорится в указе.
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