Расходы россиян на стихийные покупки за неделю выросли на 8,4% - Сбербанк
18:45 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители России в период с 7 по 13 марта резко увеличили свои расходы, потратив на стихийные покупки 80,1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
"Расходы россиян в период с 7 по 13 марта возросли на 8,4% по сравнению с началом месяца. 80,1 млрд руб. было потрачено на стихийные покупки за эти семь дней, по оценкам аналитиков "СберДанных", - отмечается в сообщении банка.
При этом самый бурный рост трат зафиксирован на бытовую технику и электронику. Так, в период с 7 по 13 марта он на четверть превышал уровни января - февраля. В Сбербанке считают, что активные закупки бытовой техники - уже наблюдавшаяся ранее реакция потребителей на снижение курса рубля. Кроме того, заметный рост трат был замечен в аптеках. В этот период он был на 7,6% выше начала года. "Расходы на бытовую технику и медицинские товары россияне отчасти финансируют, сокращая траты на поездки. Существенно просели продажи всего, что связано с туристической отраслью. Объем трат на авиабилеты сократился на треть по сравнению с началом 2020 г., пропорционально сократились и траты на отели. Что же касается пресловутых гречки и туалетной бумаги, то за рассматриваемый период существенного изменения потребительской активности в продуктовых магазинах и супермаркетах не наблюдается. Возможно, картина изменится в ходе следующей отчетной недели", - подчеркнули в банке.
Ранее банк ВТБ отмечал, что объем онлайн-покупок жителей России после перехода на дистанционный формат работы вырос в 1,5 раза. Так, на четверть увеличились траты в аптеках и на треть - покупку авиабилетов.
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