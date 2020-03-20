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Сотрудники крупнейшего в ФРГ аэропорта переведены на короткий рабочий день

19:15 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим по пассажиропотоку в ФРГ, переводит 18 тыс. работников на короткий рабочий день. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала в пятницу компания-оператор этой воздушной гавани Fraport ("Фрапорт").

"При помощи данной меры мы хотим сохранить рабочие места в период кризиса", - заявил глава Fraport Штефан Шульте. "Ясно, что аэропорт мы закрывать не собираемся, он используется для возвращающихся со всего мира немецких туристов и для грузовых перевозок", - добавил он.

Число сотрудников аэропорта составляет 22 тыс. Принятые меры будут действовать до мая.

Из-за закрытых на фоне коронавируса границ в Европе существенно снизилось авиасообщение. Концерн Lufthansa ("Люфтганза"), к примеру, сократил количество рейсов на 95%.

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