Сотрудники крупнейшего в ФРГ аэропорта переведены на короткий рабочий день
19:15 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэропорт Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим по пассажиропотоку в ФРГ, переводит 18 тыс. работников на короткий рабочий день. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала в пятницу компания-оператор этой воздушной гавани Fraport ("Фрапорт").
"При помощи данной меры мы хотим сохранить рабочие места в период кризиса", - заявил глава Fraport Штефан Шульте. "Ясно, что аэропорт мы закрывать не собираемся, он используется для возвращающихся со всего мира немецких туристов и для грузовых перевозок", - добавил он.
Число сотрудников аэропорта составляет 22 тыс. Принятые меры будут действовать до мая.
Из-за закрытых на фоне коронавируса границ в Европе существенно снизилось авиасообщение. Концерн Lufthansa ("Люфтганза"), к примеру, сократил количество рейсов на 95%.
НОВОСТИ
- 18:45 20.03.2020
- Расходы россиян на стихийные покупки за неделю выросли на 8,4% - Сбербанк
- 18:15 20.03.2020
- В 3 раза уменьшилось количество пассажиров в московском метро
- 17:40 20.03.2020
- Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет
- 17:12 20.03.2020
- Врач на Ставрополье, которая находится в реанимации с подозрением на коронавирус, контактировала с сотней человек
- 17:00 20.03.2020
- Медикам и инфицированным covid-19 Ватикан отпускает грехи
- 16:32 20.03.2020
- Экономический спрос в РФ не должен поддерживаться ростом потребкредитования - Набиуллина
- 16:12 20.03.2020
- Рейтинг самых счастливых стран мира вновь возглавила Финляндия
- 16:00 20.03.2020
- Регионам разрешили проводить досрочное голосование по Конституции за неделю до 22 апреля
- 15:32 20.03.2020
- Отток капитала из РФ за неделю стал рекордным
- 15:15 20.03.2020
- Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для малого и среднего бизнеса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать