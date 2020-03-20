Из-за карантина французские театры понесли убытков почти на 600 млн евро
19:45 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Театральные труппы и организаторы концертов во Франции понесли убытки в размере 590 млн евро из-за карантина, вызванного распространением заболевания Covid-19. Об этом сообщило в пятницу агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на отраслевой профсоюз Prodiss (Продис).
По заявлению профсоюза, без работы остались 37,9 тыс. человек - актеры, музыканты, технический персонал. "Сектор организации и проведения спектаклей находится в абсолютной опасности", - подчеркнули в Prodiss (Продис). В связи со сложившейся ситуацией глава объединения Малика Сегино потребовала от властей "соответствующей финансовой помощи", которая позволит избежать "чрезвычайно неблагополучной экономической и социальной ситуации".
Ранее сообщалось, что Парижская опера вынуждена была в условиях введенного в стране карантина отменить 34 представления, запланированных на период с 9 марта по 24 апреля. Это означает для нее потери финансовых поступлений в размере 7 млн евро. Они прибавятся к ущербу в 15 млн евро, который опера понесла в результате отмены спектаклей в рамках забастовок, проводившихся в период протестов "желтых жилетов" с требованием сохранить особый пенсионный режим танцоров и технических работников.
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