Из-за карантина французские театры понесли убытков почти на 600 млн евро

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Театральные труппы и организаторы концертов во Франции понесли убытки в размере 590 млн евро из-за карантина, вызванного распространением заболевания Covid-19. Об этом сообщило в пятницу агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на отраслевой профсоюз Prodiss (Продис).

По заявлению профсоюза, без работы остались 37,9 тыс. человек - актеры, музыканты, технический персонал. "Сектор организации и проведения спектаклей находится в абсолютной опасности", - подчеркнули в Prodiss (Продис). В связи со сложившейся ситуацией глава объединения Малика Сегино потребовала от властей "соответствующей финансовой помощи", которая позволит избежать "чрезвычайно неблагополучной экономической и социальной ситуации".

Ранее сообщалось, что Парижская опера вынуждена была в условиях введенного в стране карантина отменить 34 представления, запланированных на период с 9 марта по 24 апреля. Это означает для нее потери финансовых поступлений в размере 7 млн евро. Они прибавятся к ущербу в 15 млн евро, который опера понесла в результате отмены спектаклей в рамках забастовок, проводившихся в период протестов "желтых жилетов" с требованием сохранить особый пенсионный режим танцоров и технических работников.