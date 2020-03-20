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НОВОСТИ

В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

19:50 20.03.2020

В Москве тестировать анализы на наличие коронавируса смогут девять лабораторий в городских больницах и диагностических центрах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, крупнейшие городские лаборатории были дооснащены современным оборудованием, что позволит им проводить тестирования на COVID-19.

«В течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований (в сутки). Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований», - сказал градоначальник. По его словам, городские лаборатории будут сотрудничать с лабораториями Роспотребнадзора, что даёт возможность двойного контроля работы.

«Будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирования. Вполне возможно - мы сегодня ведем переговоры - включим мощности и частных лабораторий», - отмечает Собянин. Тестирование исследований на коронавирус начинается с 20 марта в пяти городских ПФР-лабораториях, а с 21 марта подобные работы будут вестись еще в трех.

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