Успешные испытания гиперзвуковой ракеты прошли в США

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB). Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе Пентагона. Пятисекундная видеозапись испытаний была опубликована в пятницу на канале ВМС США на портале Youtube ("Ютьюб").

"19 марта в 22:30 по местному времени (11:30 мск пятницы - прим. ТАСС) министерство обороны успешно испытало корпус гиперзвукового планирующего блока в ходе летных тестов, проведенных на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах", - говорится в сообщении.

"ВМС и Сухопутные войска США совместно осуществили запуск C-HGB, который, развив гиперзвуковую скорость, достиг выбранной точки удара", - отмечается в сообщении. В американском оборонном ведомстве назвали испытания "ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели - развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале- середине 2020-х годов".

"Эти испытания основаны на успехе, которого мы достигли в ходе первого летного эксперимента в октябре 2017 года, когда C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового планирования на выбранной дистанции", - заявил руководитель программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вульф, слова которого приводятся в пресс-релизе. Вульф отметил, что в ходе испытаний "система была подвергнута дополнительным нагрузкам, с которыми успешна справилась". "Сегодня мы провели проверку нашей конструкции и теперь готовы перейти к следующему этапу на пути к развертыванию гиперзвукового ударного потенциала", - подытожил руководитель программ разработки стратегических систем ВМС США.