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Италия: За сутки от коронавируса умерло 627 человек

21:15 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 627 человек. Это - новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4032 человека. Новые данные сообщил в пятницу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Число вылечившихся увеличилось на 689 и достигло 5129 человек. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 37860, на 4670 больше, чем накануне, уточнил он. С начала вспышки заразились более 47 тыс., включая излечившихся и скончавшихся.

Ранее сообщалось о 3405 летальных исходах и 41506 случаях заражения, выявленных с начала пандемии.

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