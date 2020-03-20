В Великобритании закроются все рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры
21:45 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании издало распоряжение о немедленном закрытии ресторанов, пабов, спортзалов и кинотеатров во всем королевстве в связи с угрозой распространения коронавируса нового вида. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Лондоне премьер- министр страны Борис Джонсон.
"Нам необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания, так что по согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра", - сказал Джонсон, добавив, что у этих заведений по-прежнему будет возможность торговать едой на вынос.
Новые правительственные меры предполагают также закрытие ночных клубов, театров, кинотеатров и спортзалов.
НОВОСТИ
- 22:15 20.03.2020
- Украина: В столице и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации
- 21:30 20.03.2020
- Синод Грузинской церкви отказался менять обряд из-за коронавируса
- 21:15 20.03.2020
- Италия: За сутки от коронавируса умерло 627 человек
- 20:30 20.03.2020
- Успешные испытания гиперзвуковой ракеты прошли в США
- 19:50 20.03.2020
- В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус
- 19:45 20.03.2020
- Из-за карантина французские театры понесли убытков почти на 600 млн евро
- 19:15 20.03.2020
- Сотрудники крупнейшего в ФРГ аэропорта переведены на короткий рабочий день
- 18:45 20.03.2020
- Расходы россиян на стихийные покупки за неделю выросли на 8,4% - Сбербанк
- 18:15 20.03.2020
- В 3 раза уменьшилось количество пассажиров в московском метро
- 17:40 20.03.2020
- Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать