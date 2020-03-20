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В Великобритании закроются все рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры

21:45 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании издало распоряжение о немедленном закрытии ресторанов, пабов, спортзалов и кинотеатров во всем королевстве в связи с угрозой распространения коронавируса нового вида. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Лондоне премьер- министр страны Борис Джонсон.

"Нам необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания, так что по согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра", - сказал Джонсон, добавив, что у этих заведений по-прежнему будет возможность торговать едой на вынос.

Новые правительственные меры предполагают также закрытие ночных клубов, театров, кинотеатров и спортзалов.

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