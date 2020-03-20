Синод Грузинской церкви отказался менять обряд из-за коронавируса
21:30 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение коронавируса никак не повлияет на правила причастия в Грузинской церкви, сообщает портал Грузия Online.
Священный Синод ГПЦ не готов отказаться от общей ложки даже на фоне пандемии. Его постановление зачитал секретарь сегодняшнего заседания, митрополит Горийский и Атенский Андрия.
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