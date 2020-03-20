Украина: В столице и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации
22:15 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. О соответствующем решении правительства сообщил его глава Денис Шмыгаль.
"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях", - написал он в Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, такие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. "Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - отметил он.
Кроме того, премьер сообщил, что кабинет министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС некоторые лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование, необходимые для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек заболевания.
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