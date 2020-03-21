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Санкции США мешают бороться с коронавирусом и убивают иранских граждан - глава МИД Ирана

22:45 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальное давление, оказываемое Вашингтоном на Тегеран, мешает борьбе с распространением коронавируса в Иране и фактически убивает граждан страны. Такое мнение высказал в пятницу глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Американская администрация гордится убийством иранских граждан на Ноуруз - наш Новый год, - написал он на своей странице в "Твиттере". - Белый дом вывел свою кампанию по оказанию максимального давления на новый уровень бесчеловечности".

По мнению Зарифа, "политика США будет покрыта позором, но Иран не будет сломлен". При этом глава иранского МИД прикрепил к посту заголовок агентства Рейтер: "США Ирану: коронавирус не спасет вас от санкций".

За последнюю неделю Вашингтон несколько раз вводил новые санкции, связанные с Ираном. Так, под ограничения попали пять иранских ученых-ядерщиков, а также несколько компаний из Гонконга, ОАЭ, Китая и ЮАР, которые якобы сотрудничали с Тегераном в нефтяной сфере.

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