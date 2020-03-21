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НОВОСТИ

COVID-19. Данные ВОЗ на утро 21 марта 2020

09:00 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24247 случаев заражения коронавирусом нового вида, умер 1061 человек. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета ВОЗ, опубликованные вечером в пятницу на сайте организации.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 234 073, из которых 104 591 зафиксированы в Европе. Число летальных случаев выросло до 9840, из которых более половины - 4899 смертей всего и 816 за сутки - в Европе. Количество инфицированных в материковом Китае составляет на сегодняшний день 81300 (3253 смерти).

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