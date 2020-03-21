Netflix поможет деньгами творческим и техническим работникам киноиндустрии
09:20 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство американского видеосервиса Netflix выделило 100 млн долларов на помощь своему техническому и творческому персоналу в условиях пандемии. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте компании.
"COVID-19 нанес серьезный удар по многим индустриям, включая творческое сообщество, - указывается в заявлении. - Это касается электриков, техников на съемочной площадке, водителей, парикмахеров и гримеров, а также всех тех, кто работает на нерегулярной основе или получает почасовую зарплату". В компании подчеркнули, что власти зачастую медлят с принятием решения о финансовой поддержке работников киноотрасли.
"Поэтому мы создали фонд в размере 100 млн долларов, чтобы помочь творческому сообществу в трудный период", - говорится в заявлении Netflix. Руководство компании отметило, что в первую очередь помощь будет оказана техническому и творческому персоналу, понесшему наибольшие финансовые потери из-за распространения в США и мире коронавируса. Это вызвано тем, что многие кино- и телекомпании, включая Netflix, в последнее время заморозили съемки всех своих проектов, оставив без работы указанные категории сотрудников отрасли.
НОВОСТИ
- 10:30 21.03.2020
- Российские тест-системы для выявления COVID-19 работают уже в 13 странах
- 09:36 21.03.2020
- Коронавирус и обвал рубля "отправили" россиян в банки за кредитами
- 09:00 21.03.2020
- COVID-19. Данные ВОЗ на утро 21 марта 2020
- 22:45 20.03.2020
- Санкции США мешают бороться с коронавирусом и убивают иранских граждан - глава МИД Ирана
- 22:15 20.03.2020
- Украина: В столице и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации
- 21:45 20.03.2020
- В Великобритании закроются все рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры
- 21:30 20.03.2020
- Синод Грузинской церкви отказался менять обряд из-за коронавируса
- 21:15 20.03.2020
- Италия: За сутки от коронавируса умерло 627 человек
- 20:30 20.03.2020
- Успешные испытания гиперзвуковой ракеты прошли в США
- 19:50 20.03.2020
- В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать