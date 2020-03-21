Netflix поможет деньгами творческим и техническим работникам киноиндустрии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство американского видеосервиса Netflix выделило 100 млн долларов на помощь своему техническому и творческому персоналу в условиях пандемии. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте компании.

"COVID-19 нанес серьезный удар по многим индустриям, включая творческое сообщество, - указывается в заявлении. - Это касается электриков, техников на съемочной площадке, водителей, парикмахеров и гримеров, а также всех тех, кто работает на нерегулярной основе или получает почасовую зарплату". В компании подчеркнули, что власти зачастую медлят с принятием решения о финансовой поддержке работников киноотрасли.

"Поэтому мы создали фонд в размере 100 млн долларов, чтобы помочь творческому сообществу в трудный период", - говорится в заявлении Netflix. Руководство компании отметило, что в первую очередь помощь будет оказана техническому и творческому персоналу, понесшему наибольшие финансовые потери из-за распространения в США и мире коронавируса. Это вызвано тем, что многие кино- и телекомпании, включая Netflix, в последнее время заморозили съемки всех своих проектов, оставив без работы указанные категории сотрудников отрасли.