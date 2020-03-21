Российские тест-системы для выявления COVID-19 работают уже в 13 странах

10:30 Источник: Интерфакс

Россия поставила лабораторные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в 13 государств, включая страны Евразийского экономического союза и Иран, планируется поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора в субботу.