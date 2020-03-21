Для туристов, скучающих по Италии, появилось особое мобильное приложение
11:30 21.03.2020 Источник: Интерфакс
Национальное агентство по туризму Италии (ENIT) разработало мобильное приложение, с помощью которого туристы могут виртуально прогуляться по стране.
Приложение Italia Virtual Reality уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. С помощью него можно виртуально прогуляться по Риму, Милану и другим городам, поплавать по каналам Венеции, заглянуть в магазины и на фабрики, посетить виноградники, познакомиться с итальянской кухней, культурой и традициями.
Просмотр доступен в формате 360 градусов и VR - однако для последнего понадобится специальная аппаратура. Все видео-прогулки записаны от первого лица, со временем будут добавлены новые видео.
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